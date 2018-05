Ultima imagine in viata cu Madalina, cu doar cateva ore inainte de tragedia din Zalau

Curg rauri de lacrimi acasa la Madalina, una din cele patru studente care si-au pierdut viata in urma accidentului din Zalau. Sora acesteia plange necontenit si nu-si poate reveni din soc.

Sora Madalinei a gasit puterea sa vorbeasca despre cea care a fost totul pentru ea.

„Nu stiu cum sa va spun...era totul pentru mine. Noi am fost doua surori, nu am mers nicaieri una fara alta, hainele mereu le-am purtat la fel, am vorbit, am inut legatura...Eram foarte bucuroasa ca trebuia sa avem festivitatea in aceeasi zi si le-am zis parintilor sa mearga la ea, ca ea e mai departe...ca la mine au mai fost si alte dati. Era prima pe facultate cu media 10 pe linie...

Asa a dat Dumnezeu, nu se va mai intoarce niciodata..Eu cred ca nu a vazut, nu stiu ce s-a putut intampla, noua ne-a zis un barbat de acolo atunci cand am mers la morga, ca nu mergea semnalul luminos de acolo. Numai Dumnezeu stie ce s-a intamplat. Nu stiu de ce au ales calea aia, acolo le-a fost dat sa moara...

Ultima data am vorbit cu ea joi la 11, mi-a zis ca e gata festivitatea si ca o sa vina acasa...am o singura poza cu ea, e ultima pe care mi-a trimis-o...” a spus sora Madalinei, cu ochii in lacrimi, pentru Observator.

Patru studente si-au pierdut viata dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de tren. Singura supravietuitoare este soferita, careia i se va intormi dosar penal pentru ucidere din culpa

