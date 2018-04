Ultima ora! A inceput in urma cu cateva momente la capela Cimitirului Bellu: Ce le face Anamaria Prodan tuturor celor veniti sa o planga pe mama ei: Ce o fi in sufletul ei? E singura si…

Anamaria Prodan face tot ce poate ca sufletul Ionelei Prodan sa fie linistit si impacat cu sine, chiar si in lumea de dincolo. Din acest motiv, Anamaria Prodan da de pomana celor care au venit sa-si ia ramas bun de la regretata cantareta.

Anamaria Prodan da de pomana acum oamenilor care au venit sa-si ia la revedere de la Ionela Prodan. Conform traditiei, impartitul in numele unei persoane decedate ajuta la gasirea linistii sufletului care a parasit acest pamant.

Pomana Ionelei Prodan va avea loc intr-un restaurant de lux, maine, dupa inmormantare. Anamaria Prodan s-a ocupat de toate detaliile. La pomenire sunt asteptati doar apropiatii si familia. Cheltuielile intregii pomeni sunt estimate la cateva mii de euro.

Ionela Prodan a murit luni, la ora 21.00, la Spitalul Elias, acolo unde era internata de pe data de 13 martie, pentru o afectiune grava la pancreas. Artista va fi condusa pe ultimul drum joi si va fi inmormantata la Cimitirul Bellu, la ora 12.00.

„Doamna Ionela Tanase (Prodan) in varsta de 70 de ani s-a internat vineri, 16.03.2018, la Spitalul Universitar de Urgenta Elias, in stare grava, in contextul acutizarii unor afectiuni cronice. Pe perioada internarii a beneficiat de monitorizare stricta cu supravegherea si controlul functiilor vitale, cat si asigurarea confortului fizic si psihic adecvat situatiei date. Decedeaza azi, 16.04.2018, ora 21, prin stop cardiorespirator iresuscitabil“, au anuntat reprezentantii spitalului Elias.

