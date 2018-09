Ultima ora! Accident grav in Romania! Doua TIR-uri s-au ciocnit - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Soferii a doua autotrenuri implicate intr-un accident rutier produs miercuri pe DN7, la Bujoreni, au ramas incarcerati si pentru deblocarea lor intervin mai multe echipaje de pompieri si echipaje medicale, iar traficul rutier in zona a fost blocat total, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, citat de Agerpres. In accident au fost implicate doua TIR-uri, unul incarcat cu ambalaje si altul care transporta bere. Carosabilul era umed si unul dintre autotrenuri a derapat si a intrat pe contrasens. "Un TIR care se deplasa pe sensul Sibiu - Ramnicu Valcea a derapat si a patruns pe contrasens, intrand in coliziune frontala cu alt TIR. TIR-ul care a derapat este inmatriculat in Mehedinti. ...