Ultima ora! Atentie mare, soferi! Din 20 mai, daca nu aveti asta, Politia va retine actele si numerele masinii: Ce nu trebuie sa va lipseasca niciodata:

Din 20 mai, talonul masinii va fi suspendat automat odata cu expirarea ITP-ului. Politia va retine actele si placutele de inmatriculare pe loc.

Acelasi lucru este valabil si daca autoturismul a fost cumparat sau vandut, dar nu a fost trecut pe numele noului proprietar in termen de trei luni de la instrainare.

Din 20.05.2018, daca sunteti surprinsi in trafic cu ITP-ul expirat, politistul va va retine talonul si placutele cu numerele de inmatriculare, va va da amenda si o dovada FARA drept de circulatie, asadar nu o sa mai luati masina de acolo decat pe platforma sau impinsa, apoi trebuie sa mergeti la RAR, conform AutoBuild.ro.

Acelasi lucru este valabil si daca masina a fost cumparata/vanduta dar nu a fost trecuta pe numele noului proprietar in termen de 90 de zile de la instrainare.

ANAF scoate la licitatie masini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitatie, asa cum procedeaza de obicei ANAF.

Autoturismele sunt vandute de Administratia Judeteana a Finantelor Publice din mai multe judete din tara.

Licitatii valabile in luna aprilie:

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, Sector 6:

– AUTOTURISM FIAT DUCATO, An Fabricati 2008, Cap cii 2287 cmc, Motorina, Culoare Alb, pret de pornire: 30.000 lei (fara TVA)

– AUTOTURISM FIAT PUNTO, An Fabricatie 2007 Cap cii 1368 cmc, Benzina, Culoare Albastru, pret de pornire: 5.150 lei (fara TVA)

Licitatia va avea loc in ziua de 26 a lunii aprilie, anul 2018, ora 10. Detalii, AICI!

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, Sector 3:

– Autoturism M1, AC break, marca PEUGEOT, tip PARTNER, an de fabricatie 2007, pret de pornire: 6.400 lei (fara TVA)

Licitatia va avea loc in ziua de 23 a lunii aprilie, anul 2018, ora 10.

