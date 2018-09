ULTIMA ORA: Audierea lui Hellvig in Parlament s-a incheiat dupa aproape 9 ore. Ce a declarat directorul SRI

Directorul SRI, Eduard Hellvig, a fost audiat joi, la Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI. Începută la ora 11.00, audierea s-a încheiat după ora 19.30.

La ieşire, Hellvig a precizat că detaliile despre audiere vor fi oferite de Claudiu Manda, preşedintele Comisiei SRI.

"Am speranţa că am fost extrem de coerent şi concis astfel încât colegii parlamentară să fi înţeles ce am comunicat", a declarat directorul SRI.

Marţi, preşedintele comisiei, Claudiu Manda, a precizat că printre temele care vor fi abordate se află protocoalele semnate de SRI, bugetul instituţiei, evenimentele din 10 august şi pesta porcină africană.

