ULTIMA ORA - Autostrada Soarelui este BLOCATA, dupa ce o mașina a luat FOC

Laurențiu Cazan, coordonatorul jandarmilor la protestul din 10 august, a spus că își cere scuze față de persoanele care au suferit „în mod gratuit” în urma intervenției forțelor de ordine, acesta subliniind că nu a luat o decizie în privința unei demisii și că nici nu are ce să-și reproșeze. „Îmi cer scuze față de […] The post Laurențiu Cazan, coordonatorul jandarmilor de la protest: ”Îmi cer scuze față de cei care au suferit. Îmi asum tot” appeared first on Cancan.ro.