ULTIMA ORA. Barbatul care a batut o tanara intr-un bloc din Alba Iulia, eliberat de curand din penitenciar. Marian Godina a publicat imaginile…

Casa Alba a reactivat acreditarea jurnalistului CNN Jim Acosta, suspendata dupa o disputa cu Donald Trump Casa Albă a anunţat, luni, că a restabilit acreditarea de presă a jurnalistului Jim Acosta de la CNN, care a avut o dispută cu preşedintele SUA, Donald Trump, însă a avertizat că acreditarea lui ar putea fi din nou suspendată dacă nu respectă noile reguli pentru evenimentele de presă la care participă Trump.

Strategia PSD a fost DECRIPTATA de Ludovic Orban: 'PSD nu adopta legi in Parlament pentru ca PNL sa nu le poata ataca la CCR' Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat, luni seară la Realitatea TV, că PSD ține legile la sertar și refuză să le adopte în Parlament, pentru ca liberalii să nu le poată contesta la Curtea Constituțională."Știți ce face PSD? Ca să nu putem ataca la CCR diferite acte de lege au băgat la sertar, nu o a ...

Cadou inedit primit de Ion Țiric de la Simona Halep Simona Halep, liderul clasamentului WTA, a fost invitată de onoare la gala organizată de Ion Țiriac la Otopeni. Constănțeanca în garajul propriu bolizi cu mulți cai putere, dar e departe de colecția protectorului ei, Ion Țiriac, care și-a făcut un adevarat muzeu cu automobilele personale. Întrebată ...

Ce aroganța a facut fiul lui Adrian Mititelu intr-un club din Sibiu Spectacol de zile mari într-un club din Sibiu, cu doi protagoniști de marcă: Radu Maricuța și Adrian Mititelu Junior! (Cum câștigi bani rapid) Cei doi s-au distrat pe cinste, așa cum se întâmplă, de altfel, la fiecare descindere a lor prin cluburi. Doar că, de data aceasta, a fost aroganță maximă pe panoul uriaș din club, […] The post Ce aroganță a făcut fiul lui Adrian Mititelu într-un club din Sibiu appeared first on Cancan.ro.

Fosta logodnica a lui Catalin Cazacu s-a ”ascuns” la Dubai cu ex-ul Danielei Crudu! O nouă poveste de dragoste ar fi pe cale să ”explodeze” în showbiz-ul românesc. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!) Anna Roman s-a ”ascuns” în orașul milionarilor cu ex-ul Danielei Crudu. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile care i-au dat de gol. (CITEȘTE ȘI: A DEPUS PLÂNGERE PENTRU FURT ÎMPOTRIVA SOȚIEI) După relațiile cu […] The post Fosta logodnică a lui Cătălin Cazacu s-a ”ascuns” la Dubai cu ex-ul Danielei Crudu! appeared first on Cancan.ro.

Puștii lui Hagi au fumat ca turcii și au facut-o lata cu votca! ”Fiii” Viitorului joacă tare nu numai pe teren! Campioni, în premieră, în urmă cu doi ani, și mereu în play-off, puștii lui Gică Hagi știu „jocul” și dincolo de stadion! (Cum câștigi bani rapid) În frunte cu Alexandru Mățan, tinerii fotbaliști pe care ”Regele” îi vede purtând tricolorul s-au dezlănțuit într-un club celebru din Capitală. CANCAN.RO, […] The post Puștii lui Hagi au fumat ca turcii și au făcut-o lată cu votcă! appeared first on Cancan.ro.

Ex-soția primarului milionar rupe tacerea: ”Exista un ordin de restricție…” O nouă lovitură de teatru în cazul telenovelei sfârșitului de an din lumea bună. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!) Ex-soția celui mai bogat primar din Capitală rupe tăcerea. Sorina Stan a făcut declarații uluitoare, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA. (CITEȘTE ȘI: A DEPUS PLÂNGERE LA POLIȚIE PENTRU FURT) Sorina Stan, ex-soția lui Robert Negoiță, […] The post Ex-soția primarului milionar rupe tăcerea: ”Există un ordin de restricție…” appeared first on Cancan.ro.

Otilia Bilionera l-a abandonat pe “Sultanul mușamalelor” și s-a dezlanțuit erotic cu un mascul in ușa toaletei! Otilia Bilionera l-a „abandonat” pe „Sultanul mușamalelor”, în compania căruia, în urmă cu ceva timp, ar fi fost protagonista unor momente tensionate. Frumoasa artistă a apărut alături de un nou partener într-un celebru club din București. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii incendiare ale celei mai recente escapade nocturne a cântăreței. […] The post Otilia Bilionera l-a abandonat pe “Sultanul mușamalelor” și s-a dezlănțuit erotic cu un mascul în ușa toaletei! appeared first on Cancan.ro.