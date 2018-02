Ultima ora! Barbatul care a injunghiat un politist intr-un club din Iasi, trimis in judecata pentru tentativa de omor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prin rechizitoriul din data de 20 februarie 2018 Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a inculpatului Holban Constantin Radu (fost Talaba) pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor. Citeste si: Exclusivitate incendiara! Avem imaginile de pe camerele de supraveghere cu bataia din clubul SKIN, dintre un politist si un afacerist cu legaturi in lumea interlopa - VIDEO "In dimineata zilei de 28 ianuarie 2018, in jurul orei 4.30, inculpatul Holban Constantin Radu s-a deplasat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului „Sf. Spiridon”, unde victima Dumitras Dorel Iulian se prezentase pentru a-i fi acordate ingrijiri medicale ca urmare a u ...