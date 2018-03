Ultima ora! Ce au descoperit medicii la autopsia copilei omorata de propria mama e tulburator

Noi detalii ies la iveala in cazul femeii din Timisoara care si-a ucis fetita de 4 ani, in urma autopsiei efectuate de medicii legisti.

Surse din cadrul IML Timisoara au dezvaluit faptul ca fetita a murit prin asfixiere. Mai exact, a fost inecata de mama ei, in cada unde o adusese femeia. Tot necropsia a scos la iveala si tulburatorul fapt ca micuta se zbatuse pentru a supravietui, insa nu i-a putut tine piept fortei mamei ucigase.

Mai mult, s-a dezvaluit si faptul ca Oana Net nu i-a taiat venele, asa cum se crezuse initial. Ranile de pe incheieturi erau superficiale, iar venelele si tendoanele nu au fost afectate, precizeaza opiniatimisoarei.ro.

Tatal fetitei, care se afla la lucru in momentul tragediei, era in stare de soc in momentul cand au sosit autoritatile la fata locului. Barbatul le-a declarat ca Oana Net era foarte apropiata de fetita ei, cu care aveau o legatura puternica.

„Primul lucru fugea la mama: „Mami, am venit sa te pup si sa-ti spun cat de iubesc”. Relatia dintre mama si fiica as putea spune ca era mai apropiata decat tata si fiica”, a declarat tatal fetitei de patru ani care a fost ucisa de mama sa, conform Digi24.

O educatoare din Timisoara si-a ucis fetita de 4 ani

Oana Net, „educatoarea criminala” din Timisoara, a fost retinuta de autoritati, dupa ce a fost anchetata de procurori. In timpul discutiilor, femeia a declarat ca nu-si poate explica gestul, dar ca in ultimele zile a fost macinata de gandul divortului de sot.

