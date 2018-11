Ultima ora! Ce se intampla cu constructia Spitalului Regional de Urgenta Constanta

Astăzi, în cadrul sedinței de Guvern al României, s-a aflat pe ordinea de zi memorandumul tema: Acord de principiu privind identificarea alternativelor necesare pentru construcția spitalului regional de urgență Constanța.



Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, marţi, că, la nivel guvernamental, s-a decis etapizarea construcţiei celor trei spitale regionale având în vedere alocarea din fonduri europene din actuala perioadă de programare, precum şi alocarea naţională de câte 150 de milioane de euro, transmite Agerpres.ro

"Referitor la spitalele regionale, pentru a nu exista niciun fel de confuzie - Ministerul Sănătăţii beneficiază de asistenţă tehnică din partea Băncii Europene de Investiţii. Prin această asistenţă tehnică se asigură atât documentaţia tehnică necesară construcţiei şi dotării spitalelor, cât şi efectiv modul în care trebuie construite aceste spitale. Documentaţia tehnică care înseamnă studiu de fezabilitate, proiect tehnic, proiect de execuţie, design, maparea serviciilor este în cuantum de 120 de milioane de euro pentru toate cele trei spitale. (...) Costul construcţiei şi al dotării fiecărui spital în parte ne duce la o medie de 400 de milioane de euro per spital. Şi atunci, având în vedere alocarea financiară din fonduri europene, pe actuala perioadă de programare, pentru cele trei spitale regionale de 150 de milioane de euro contribuţie UE şi 150 de milioane de euro contribuţia României, am decis etapizarea construcţiei acestor spitale în sensul că din actuala perioadă de programare să plătim documentaţia tehnică, tot pachetul de pregătire pentru construcţia spitalelor, având în vedere perioada de timp care se întinde undeva până la jumătatea anului 2020 cu pregătirea acestor construcţii de spitale, am luat în calcul etapizarea şi pentru perioada următoare de programare care începe imediat în anul 2021", a explicat Plumb, la Palatul Victoria.