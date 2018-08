Ultima ora! Cel mai cunoscut dealer de droguri din cluburile de fite din Iasi a fost prins! Poza intr-un organizator de petreceri de succes

Droguri petrecere google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar care se ocupa de organizarea de petreceri tehno in diferite cluburi din tara a fost prins cand ridica plicuri cu droguri provenite din Olanda. Anchetatorii au stabilit ca tanarul din Neamt introducea drogurile la petreceri cu ajutorul unor fete, apoi le vindea. Potrivit DIICOT, procurorii din Neamt au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a lui Botezatu Andru, pentru trafic de droguri de risc si de mare risc in forma continuata, introducere fara drept in tara de droguri de risc si de mare risc, in forma continuata, detinere fara drept de droguri de risc si de mare risc, pentru consum propriu. In fapt, s-a retinut ca Botezatu Andru a cumparat online droguri de mare risc, respectiv ...