ULTIMA ORA - Cristina Tarcea, reclamata la CSM și Inspecția Judiciara

CSM și Inspecția Judiciară au fost sesizate cu referire la declarațiile președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție. Potrivit sesizării publicației Lumea Justiției, Cristina Tarcea a făcut, printre altele, afirmații cu conotații politice legate de revocarea Laurei Codruța Kovesi de la DNA, scrie Mediafax.

În sesizarea către Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și Inspecția Judiciară (IJ) în vederea cercetării disciplinare și excluderii din magistratură a Cristinei Tarcea, aceasta este acuzată de mai multe abateri discipinare, respectiv de desfășurarea de activități publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuțiilor de serviciu și de atitudini nedemne în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu față de colegi, celălalt personal al instanței sau al parchetului în care funcționează, inspectori judiciari, avocați, experți, martori, justițiabili ori reprezentanții altor instituții.

Totodată, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție mai e acuzat de încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilități și interdicții privind judecătorii și procurorii, precum și de manifestări care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, săvârșite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiilor de serviciu.

Sesizarea vine după ce președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) a afirmat, printre altele, că decizia de revocare a Laurei Codruţa Kovesi de la conducerea DNA a fost „inadmisibil de mult politizată", Cristina Tarcea declarându-se „intrigată" de acest episod.

"Am să vorbesc în numele meu şi am să vă spun că am privit, nu neapărat cu îngrijorare, dar intrigată tot ceea ce s-a întâmplat, pentru că mi s-a părut atât de inadmisibil de politizat totul, încât nu am ştiut exact ce se întâmplă şi nu am ştiut în ce măsură o structură care face parte, pana la urma, potrivit Constituţiei, din autoritatea judecătorească, trebuie să facă obiect de dispută al atâtor dispute politice. Asta nu mi se pare normal şi nu trebuie să se întâmple. Este adevărat că statutul procurorului este destul de incert, potrivit Constituției noastre, lăsăm la o parte că nimeni nu are drept obiectiv lămurirea anumitor aspecte destul de neclare şi confuze din Constituţia României, dar atât timp cât o structură face parte din autoritatea judecătoarească, haideţi să nu facem campanii electorale, să nu facem acţiuni politice, implicând acea structură a autorităţii judecătoreşti. Nu mi se pare normal ca iniţiativa revocării să pornească din mediul politic, nu mi se pare normal ca un ministru al Justiţiei să sesizeze Curtea Constituţională pe un aspect până la urmă comun al revocării unui procuror şef, nu mi se pare normal ca acelaşi aspect să ridice probleme de revocare, de suspendare a preşedintelui ţării. Este inadmisibil de mult politizat acest aspect şi nu mi-aş mai dori să se întâmple", a declarat Cristina Tarcea, la Realitatea Tv.

De altfel, cu referire la aceste declarații ale șefei instanței supreme, a reacționat și ministrul Justiției, Tudorel Toader, care s-a întrebat retoric, pe pagina sa de Facebook: "Să înțelegem că este normal ca un judecător de rang înalt să facă politică ? Să înțelegem că nu este normal ca un ministru să critice un judecător, dar este normal ca un judecător să critice un ministru ?".

Cristina Tarcea mai anunțase că le-a cerut tuturor judecătorilor din subordine ca, până în septembrie, să motiveze toate condamnările. "Din punctul meu de vedere, este imposibil la Înalta Curte, cel puţin, să respecţi termenul de motivare de 30 de zile. S-au luat tot felul de măsuri administrative, în prezent a fost redus mult numărul de dosare care au fost întârziate la motivare. Am acordat termen până la 1 septembrie tuturor să profite de vacanţa judecătorească şi să-şi termine stocul de dosare de redactat. În caz contrar, vor suporta consecinţele legii, respectiv voi sesiza Inspecţia Judiciară, lucru pe care l-am mai făcut şi în alte situaţii, nu ar fi o noutate pentru ei", a explicat Cristina Tarcea.

Totodată, președintele instanței supreme a fost întrebat dacă este o coincidență între modificarea rapidă a codurilor penale și condamnarea în primă instanță a președintelui PSD, Liviu Dragnea, Cristina Tarcea a răspuns: "În general nu cred în coincidențe, mai ales atunci când anumite elemente te determină să apreciezi că anumite circumstanțe nu reprezintă tocmai o coincidență".