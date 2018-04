Ultima ora despre Ionela Prodan! Medicii au dat vestea familiei: "Ne-au anuntat ca..."

Prodan

S-au scris multe lucruri despre starea de sanatate a Ionelei Prodan. Cele mai recente informatii despre indragita artista de muzica populara au fost facute de fiica sa, Anca. Aceasta a infirmat zvonurile potrivit carora mama sa a fost conectacta la aparate, printr-un mesaj transmis lui Cristi Brancu, prezentatorul emisiunii "Agentia VIP."

Ionela Prodan se afla internata in spital de aproximativ trei saptamani. Fiica sa,Anca, i-a transmis un mesaj lui Cristi Brancu, realizatorul emisiunii "Agentia Vip", si a tinut sa explice faptul ca starea Ionelei Prodan este una speciala, dar nu este atat de grava.

Ulterior Anca, fiica artistei de muzica populara, a tinut sa faca si alte precizari si a mentionat ca Anamaria Prodan doarme cu mama lor in spital in fiecare noapte si ca nu s-a miscat de langa iubita artista de muzica populara. Mai mult, Anamaria Prodan ii schimba singura perfuziile mamei sale, iar medicii sunt optimisti in ceea ce priveste starea de sanatate a Ionelei Prodan.

“Starea ei este mai buna. Medicii au reusit sa o stabilizeze. Tin sa precizez ca niciodata nu a fost tinuta in viata de aparate. A facut o infectie, iarasi, la inima, din cauza valvei pe care o are. Sora mea, Anamaria, doarme cu ea in spital. In fiecare noapte. In prima perioada in care a stat la Elias, Ana nu s-a miscat de langa mama. Ii schimba singura perfuziile. Acum, de noua zile, este la fel, langa mama, secunda de secunda. Prea vorbesc toti idiotii ca este tinuta in viata de aparate. Ma repet, niciodata nu a fost tinuta in viata de respectivele masini. Mama se enerveaza enorm cand vede toate bazaconiile care apar despre ea. O deranjeaza ca apar tot felul de oameni care, pentru cateva milioane de lei vechi, merg la televizor si pretind ca sunt prietenii ei. Iar ea nu i-a vazut niciodata in viata ei. Medicii ne-au anuntat ca are sanse sa treaca si peste aceasta cumpana. Sper sa-i dea Dumnezeu putere”, a spus pentru cancan.ro, Anca, una dintre fiicele Ionelei Prodan.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.