Ultima ora! Doi baschetbalisti americani au fost atacati cu sticle si apoi injunghiati la o terasa

Baschetbalisti injunghiati google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi americani de culoare, baschetbalisti la clubul brailean Cuza Sport, au fost atacati, in noaptea de sambata spre duminica, de doi indivizi, in timp ce se aflau pe terasa „Music Pub” din Gradina Mare, in zona centrala a orasului. Se pare ca sportivii, Darrel Bowie si Joseph McClain, in varsta de 25 si, respectiv, 26 de ani, ar fi fost loviti cu sticle, dar si cu un cutit. Martori la intreaga scena au fost mai multi colegi de echipa ai americanilor. McClain se afla in stare grava, fiind supus unei interventii chirurgicale. Cei doi baschetbalisti au ajuns la echipa Cuza Sport in urma cu doar o luna de zile. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina d ...