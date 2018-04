Ultima ora Doliu in Romania Vestea care a cutremurat lumea filmului Dumnezeu sa l ierte google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Acesta a fost supus in urma cu cateva saptamani unei interventii chirurgicale, pentru un anevrism cerebral. A murit Adrian Pavlovschi. Dublura lui Florin Piersic in „Margelatu’”. Cascadorul Adrian Pavlovschi a murit, joi seara, la varsta de 61 de ani, dupa o grea suferinta.Anuntul trist al trecerii in nefiinta a fost facut de prieteni, prin intermediul paginii de a cascadorului. „Azi, ora 19, cascadorul, prietenul si colegul nostru Adrian Pavlovschi a plecat sa si intalneasca colegi care au trecut in nefiinta mult prea deveme: Paul Fister , Doru Dumitrescu, Szobi Czech si multi alti care trebuiau sa ne ...