ULTIMA ORA Donald Trump aprinde fitilul: A semnat documentul OFICIAL de RECUNOAȘTERE a suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan

Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat luni o ordonanţă executivă prin care a decis recunoaşterea suveranităţii Israelului asupra Înălţimilor Golan, măsura fiind condamnată vehement de Administraţia din Siria.

Donald Trump a semnat controversatul document la Casa Albă, alături de premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, scrie mediafax.ro.

Citește și: Răsturnare de situație după declarația Vioricăi Dăncilă! Decizie radicală! Trebuia să înceapă azi

Cu aceeaşi ocazie, Donald Trump a exprimat speranţa că Benjamin Netanyahu va obţine un nou mandat după scrutinul parlamentar programat în Israel pe 9 aprilie.

Israelul a ocupat Platoul Golan în "Războiul de Şase Zile" din 1967, extinzând controlul asupra acestui teritoriu în 1981. Niciun alt stat nu recunoaşte suveranitatea Israelului asupra Înălţimilor Golan.

Citește și: Rareș Bogdan o umilește pe Viorica Dăncilă! Reacție devastatoare în scandalul momentului

Benjamin Netanyahu a lăudat decizia lui Donald Trump, afirmând că "legăturile dintre America şi Israel devin mai puternice ca niciodată".

Administraţia Bashar al-Assad a condamnat vehement decizia lui Donald Trump. "Este vorba de un atac grav asupra suveranităţii Siriei şi integrităţii teritoriale", a reacţionat Ministerul sirian de Externe.

Citește și: Surpriză de proporții pe lista PSD pentru europarlamentare! Vedeta care i-a luat fața soțului Olguței Vasilescu, Claudiu Manda .

President @realDonaldTrump signs official proclamation recognizing Israel’s sovereignty over the #Golan heights. pic.twitter.com/C329TraItK