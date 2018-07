ULTIMA ORA E oficial: Dosar PENAL pentru șoferul cu numarul de inmatriculare M**E PSD. Barbatul a fost dus la Secție

Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei anunță că bărbatul care conduce un autoturism cu numărul de înmatriculare M**E PSD are dosar penal pentru “conducere pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulație în România”, faptă prev. și ped. de art. 334, alin. (4) din Codul Penal.

"Astăzi, în jurul orei 06.00, un echipaj de poliție al Brigăzii Rutiere din cadrul D.G.P.M.B., aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza sectorului 3, a depistat în trafic un autoturism, înmatriculat în Suedia, condus de un bărbat, în vârstă de 45 de ani.

Conducătorul auto a fost condus la sediul Brigăzii Rutiere, în vederea declanșării verificărilor procedurale, pentru stabilirea cu exactitate a situației juridice în ceea ce privește regimul de înmatriculare și circulație și a vehiculului pe drumurile publice.

În cauză a fost întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “conducere pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulație în România”, faptă prev. și ped. de art. 334, alin. (4) din Codul Penal.

În continuare, polițiștii subunității noastre efectuează cercetări, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru stabilirea situației de fapt și a regimului de circulație internațională pe teritoriul statelor Uniunii Europene", transmite Brigada Rutieră.

"Inspectoratul General al Poliției Române a transmis, către structurile teritoriale de poliție, o adresă, prin care a solicitat analizarea întrunirii elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 334, alin. (4) din Codul Penal (Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.), de către conducătorul acestui autoturism.

Acest articol este coroborat cu art. 82, alin (2) din O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare - ,,Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere şi remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat şi pot circula pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, dar numai pe perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.”

Această adresă a fost întocmită în urma unei informări trimise Poliției Române, prin canalele de cooperare polițienească internațională, de autoritățile suedeze (Biroul Interpol Stockholm), în care se menționa faptul că numărul de înmatriculare în cauză este valabil doar pe teritoriul național al Suediei, nefiind valabil pe teritoriul altor state.

De asemenea, în urma verificării în bazele de date, s-a constatat că autoturismul deține alt număr de înmatriculare decât cel aplicat.

Totodată, art. 36, alin. (3) cu trimitere la pct. 1 din Anexa nr. 2 din Convenţia de la Viena (8 noiembrie 1968) ratificată de România prin Decretul nr. 318 din 1980, stipulează că „numărul de înmatriculare prevăzut la art. 35 şi 36 ale Convenţiei trebuie să fie compus fie din cifre, fie din cifre şi litere (...)” context în care se confirmă lipsa de valabilitate a numărului aplicat pe autoturism şi astfel permisiunea de a folosi, pe teritoriul României, doar numărul permanent, care figurează și în bazele de date", mai spun polițiștii.