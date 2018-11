Ultima ora! Fetita cu capul strivit, adusa la Iasi de elicopterul SMURD! 

elicopter smurd google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Serviciile medicale de urgenta din Barlad au intervenit in urma cu putin timp in comuna Fruntiseni, acolo unde o fetita de 7 ani a fost implicata intr-un accident casnic. Din primele informatii, un dulap din locuinta a cazut peste copila, cauzandu-i leziuni grave in zona capului. Aceasta a fost gasita de catre parinti, care au apelat imediat la 112. Minora a fost transportata la Spitalul din Barlad, unde a fost diagnosticata cu traumatism cranian sever. Chiar in aceste momente un elicopter SMURD a plecat catre unitatea medicala si urmeaza ca pacienta sa fie adusa la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...