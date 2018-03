Ultima ora! Fiul lui Dan Adamescu a fost arestat! Acuzatiile sunt extrem de grave

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Probleme mari pentru fiul lui Dan Adamescu. Alexander Adamescu a fost arestat la Londra, iar acuzatiile la adresa acestuia sunt extrem de grave. Acesta ar fi fost incatusat in cursul lunii martie in Marea Britanie dupa ce o instanta londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de extradare, spune surse judiciare pentru libertatea.ro. Adamescu jr. ar fi folosit documente pretins emise de o autoritate publica din Romania, iar documentele ar releva conditiile de arest din tara noastra. Instanta britanica s-ar fi autosesizat si ar fi sesizat Serviciul de procuratura al Coroanei din Londra, care ar fi deschis un dosar de cercetare pe numele acestuia pentru folosirea unor documente false in ...