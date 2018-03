Ultima ORA - Fostul viceprimar, Anna Horvath, condamnata la inchisoare cu executare. Cați ani a primit fosta adjuncta a lui Emil Boc

Astăzi, 23 martie 2018, Curtea de Apel Cluj a dispus în cauza privind pe inculpaţii HORVATH ANNA şi FODOR ZSOLT următoarele:

Condamnă pe inculpata Horvathn Anna pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă prev. de art. 291 alin. 1 C.p. cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 şi art.75 alin.2 lit.b,76 C.p. la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art.66 lit.a C.p. interzice inculpatei pe o durata de 2 ani exercitarea dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice. Face aplicarea art.65 şi 66 lit.a C.p. În baza art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b, 76 C.p. condamnă pe aceeaşi inculpată la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani. În baza art.38 alin.1 C.p. constată concursul de infracţiuni, iar în baza art.39 alin.1 lit.b C.p. contopeşte pedepsele aplicate, inculpata executând în final pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care se adaugă sporul de 1/3 din pedeapsa de 2 ani închisoare, aceasta executând în final pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare în regim de detenţie. În baza art.45 alin.1 şi 5 C.p., în baza art.66 lit.a C.p. interzice inculpatei pe o durata de 2 ani exercitarea dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice şi face aplicarea art.65 şi 66 lit.a C.p. În baza art.291 alin.2 C.p. confiscă special de la inculpată suma de 20.000 lei.

Condamnă pe inculpatul Fodor Zsolt pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă prev. de art.292 alin.1 C.p. cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000 şi art.75 alin.2 lit.b,76 C.p. la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art.66 lit.a C.p. interzice inculpatului pe o durata de 2 ani exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice. În baza art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b,76 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani. În baza art.38 alin.1 C.p. constată concursul de infracţiuni, iar în baza art.39 alin.1 lit.b C.p. contopeşte pedepsele aplicate, inculpata executând în final pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care se adaugă sporul de 1/3 din pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, aceasta executând în final pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare. În baza art.45 alin.1 şi art.66 lit.a C.p. interzice inculpatului pe o durata de 2 ani exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte funcţii publice. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei principale de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului, sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În baza art. 93, alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93, alin. 2, lit. b Cod penal, impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93, alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul A.F.M.-C. Cluj sau la RADP Cluj, pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare. În baza art. 91, alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, privind revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere în caz de nerespectare a măsurilor de supraveghere sau de neîndeplinire a obligaţiilor impuse. Obligă inculpaţii la plata în favoarea statului a câte 6000 lei, fiecare, cheltuieli judiciare. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 23.03.2018.

La scurt timp după pronunţare, Annha Horvath a făcut o declaraţie public: "Aș minți dacă aș spune că mă surprinde decizia de astăzi. Apropiații mei știu că m-am pregătit pentru orice eventualitate. Nu pentru că aș fi comis o ilegalitate, ci pentru că, în ultimele 525 de zile, am constatat pe propria piele că România este un stat securist.

Înainte să vorbesc despre sentință, doresc să spun câteva cuvinte despre circumstanțele de azi dimineață, deoarece cred că au un mesaj. Decizia Curții de Apel Cluj, care ar fi trebuit să fie una rostită în mod public, a fost amânată de trei ori, ultima dată pentru vineri dimineața la 8.30. La ora 8 Curtea s-a pronunțat deja, în spatele ușilor închise. Dacă e inuman ceea ce s-a întâmplat aici, astăzi, vă las să decideți fiecare.

Din păcate, această decizie demonstrează, fără îndoială, că, dacă ”autoritățile locale” ale statului securist au decis, în urmă cu doi ani, să declare că viceprimarul maghiar din Cluj-Napoca reprezintă un factor de risc pentru securitatea națională și să o elimine din spațiul public, arătând o lecție și pentru suporterii acesteia, atunci pot acționa în acest sens fără nicio rezervă" explică aceasta.