ULTIMA ORA: Inspectia Judiciara face verificari cu privire la procurori care ancheteaza violentele din Piata Victoriei

Șeful Jandarmeriei, la Parchet! Ancheta de ultima ora! Cum s-au ascuns jandarmii la mitingul diasporei Ionuţ Şindile, şeful interimar al Jandarmeriei Române, s-a prezentat, luni, la Parchetul General, în ancheta privind evenimentele violente de pe 10 august din Piaţa Victoriei. Procurorii militari cer identificarea jandarmilor care şi-au acoperit numerele de identificare de pe căşti cu bandă izolatoare. „Vizita a avut ca scop stabilirea modalitatilor de cooperare […]

Marturiile halucinante ale unui protestatar: "Un jandarm lovea multimea cu o bucata de gard. Mi-a spus ca este stare de razboi!" Mai multe persoane s-au prezentat luni la Parchetul General, pentru a depune plângeri penale în legătură cu intervenţia jandarmilor în timpul protestului diasporei din Piaţa Victoriei. Una dintre ele a descries un episod cu jandarmii, din timpul mitingului diasporei, de pe 10 august. „În partea frontală a Guvernului, au început oamenii […]

S-a aflat cauza morții barbatului care a fost la protestul din Piața Victoriei! Medicii de la Spitalul din Alexandria spun că Ilie Gâzea avea afecțiuni grave, inclusiv ulcere multiple sângerânde. Era într-o stare atât de gravă încât a fost internat în Terapie intensivă. Conform unui comunicat dat publicităţii de Spitalul Judeţean din Alexandria, bărbatul, care a ajuns prin transfer la această unitate medicală, era în evidenţă cu afecţiuni […]

In pofida sanctiunilor, presedintele Vladimir Putin inca mai spera la o imbunatatire a relatiilor cu SUA (Kremlinul) Preşedintele rus Vladimir Putin încă mai speră să poată scoate relaţiile dintre Moscova şi Washington din criza profundă în care se află în prezent, dar nimeni nu va ţine doliu dacă această ambiţie nu va găsi reciprocitate din partea Washingtonului, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinulu ...

OPINIE | Sa bem un pahar cu fratii si surorile de la Lehman Ştirea momentului mi se pare a fi faptul că sute de foşti angajaţi ai Lehman Brothers au decis să se întâlnească la Londra pentru a marca 10 ani de la căderea băncii, în septembrie 2008.

SUA:175 de fosti oficiali il critica pe Trump pentru ca i-a retras lui Brennan accesul la informatii clasificate Peste 175 de foşti oficiali ai Departamentului de Stat şi ai Pentagonului şi-au pus numele pe o declaraţie semnată de oficiali de securitate naţională prin care este criticată decizia preşedintelui Donald Trump de a anula accesul la informaţii confidenţiale pentru John Brennan, fost director al Agen ...

Tratamentul chirurgical in gonartroza, singura forma de vindecare – uite ce trebuie sa stii Distribuie Tweet Facebook E-mail Tratamentul chirurgical reprezinta un instrument terapeutic care este din ce in ce mai important pentru pacientii cu gonartroza avansata. Momentul interventiei chirurgicale trebuie ales cu grija, deoa ...

PNL ameninta ca va depune plangere PENALA impotriva lui Dragnea daca acesta nu convoaca sesiunea extraordinara/ Seful PMP: Refuzul duce la suspiciunea implicarii PSD la miting Deputatul PNL, Dan Vîlceanu, a declarat, pentru MEDIAFAX, că în cazul în care preşedintele Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea nu convoacă sesiunea extraordinară, cerută de aleşii PNL, USR şi PMP, atunci liberalii vor depune, miercuri, o plângere penală împotriva acestuia pentru abuz în serviciu. Şi preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat că refuzul conducerii Camerei Deputaţilor de a convoca o sesiune extraordinară sporeşte suspiciunea implicăriii PSD în infiltrarea provocatorilor în mulţime, la mitingul Diasporei din 10 August.