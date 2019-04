Ultima ora: Ion Iliescu a iesit din operatie! I-a fost scos lichid din pericard

Ion Iliescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, fostul presedinte Ion Iliescu a iesit din operatie. I-a fost scos lichid din pericard. Starea lui de sanatate este buna acum. Fostul presedinte Ion Iliescu va fi operat pe inima la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”. In aceste momente, au loc pregatirile pentru operatie. Potrivit primelor informatii, diagnosticul este pericardita hemoragica. In acest context, amintim ca Ion Iliescu, in 2007, a suferit, la Paris, o interventie la artera coronariana, cand i s-a adaugat un al saselea stent pentru o mai buna circulatie a sangelui. „Nu a fost vorba despre o operatie. Nu a presupus deschid ...