ULTIMA ORA - Klaus Iohannis, mesaj DUR in urma atacului terorist din Franta

Preşedintele Klaus Iohannis transmite un mesaj de solidaritate faţă de poporul francez şi condamnă cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes, în sudul Franţei.

''Condamn cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes. Condoleanţe pentru tragica pierdere de vieţi. Rămânem împreună în lupta împotriva terorismului. Solidaritate cu Franţa'', a scris preşedintele Iohannis pe Twitter.

I strongly condemn the attack that took place in Trèbes. Condolences for the tragic loss of lives. We stand together in the fight against terrorism. Solidarity with #France.