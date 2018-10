Ultima ora! Legea pensiilor a fost adoptata de Guvern

Legea pensiilor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, noua lege a pensiilor, proiectul urmand sa ajunga in Parlament. Prim-ministrul Viorica Dancila a precizat ca acest proiect de act normativ vizeaza cresterea veniturilor pensionarilor si eliminarea inechitatilor in sistemul public de pensii. Premierul a spus ca legea va fi aplicata etapizat, urmand ca punctul de pensie sa creasca la 1.265 anul viitor, la 1.775 de lei in 2020 si la 1.875 de lei in 2021. Dancila a subliniat ca aceste cresteri pot di sustinute din punct de vedere bugetar. "Aceasta lege este complexa, bazata pe principii solide, care poate fi sustinuta din punct de vedere bugetar si asupra careia ne-am consultat atat cu sindicatele, cat si ...