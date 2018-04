Ultima ora. Lovitura primita de Mircea Radu. S-a intamplat ceea ce multi banuiau. Marina Almasan nu s-a putut abtine si a anuntat: "Stiam eu ca asa se va intampla. A primit ce-a meritat!”

Mircea Radu

Marina Almasan a postat un mesaj pe pagina ei de Facebook, dupa ce a aflat ca Mircea Radu a ramas fara emisiunea de la Antena 1, „Ie, Romanie”. Prezentatorul a fost scos dupa doar sapte editii. Ultimul episod a fost difuzat vineri seara (20 aprilie). Audientele extrem de slabe i-au facut pe sefii de la Antena sa renunte la show. Inainte de aceasta emisiunea, Mircea Radu facea echipa cu Marina Almasan, la „Femei de 10, barbati de 10”, difuzata pe TVR 2. Marina Almasan a avut si prima reactie dupa ce a aflat ce a patit fostul ei coleg.

Marina Almasan sustine ca a fost sunata de multi colegi din presa, care i-au cerut o reactie cu privire la situatia in care se afla Mircea Radu. Prezentatoarea tv a facut o postare in acest sens, in care a vorbit despre scoaterea de pe post a fostului ei coleg. Totodata, vedeta a tinut sa precizeze ca i-a trecut supararea, dupa ce Mircea Radu a lasat-o cu ochii in soare, mutandu-se la Antena 1.

„La noua lui emisiune nu m-am uitat decat pe la inceputuri, cateva minute”

„De ieri incoace tot primesc telefoane, de la colegi de pe la diverse publicatii, care-mi cer sa comentez situatia in care se afla fostul meu coleg Mircea Radu. Se asteapta, probabil, sa-mi frec public mainile, de bucurie, susurand satisfacuta: “Stiam eu ca asa se va intampla. A primit ce-a meritat!”….

Ii refuz politicos. A ma bucura de raul cuiva – mai cu seama de al lui Mircea, pe care, dincolo de supararile mele, nu am incetat niciodata sa-l pretuiesc – ar fi ultimul lucru pe care l-as face. Continui sa cred ca Mircea este un jurnalist talentat, un condei exceptional ( pacat ca nu persevereaza, in aceasta directie! ) si un barbat fermecator. Deciziile neinspirate, pe care, poate, le mai luam, cateodata, in viata, nu reprezinta nicidecum prostia noastra, ci , de cele mai multe ori, efectul conjugat al unor factori externi…



Mi-a trecut demult supararea ca, intr-un fel, am fost lasata cu ochii in soare de un om in care am crezut si pe care l-am apreciat ( n-ar fi prima deceptie de acest gen, din viata mea! ). Marturisesc ca, la noua lui emisiune nu m-am uitat decat pe la inceputuri, cateva minute. Dar sunt sigura ca esecul nu i se datoreaza. Sper, din toata inima, ca Mircea sa-si gaseasca locul pe care-l merita si sunt sigur ca frumoasa lui familie il va ajuta sa treaca peste acest moment delicat.

Succes, Mircea! Nu mor caii, cand vor cainii!”, a scris Marina Almasan pe Facebook.

