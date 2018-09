ULTIMA ORA! Ministrul Educatiei si-a dat demisia!

Valentin Popa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, actualul ministru al Educatiei din Guvernul Dancila, Valentin Popa, a decis sa demisioneze. Se pare ca decizia de a renunta la functia de ministru vine in urma discutiilor avute cu Liviu Dragnea pe temele invocate de Kelemen Hunor. Liderul UDMR a declarat miercuri, la Parlament, ca protocolul de colaborare parlamentara cu PSD este in vigoare dar formatiunea maghiara nu deschide „niciu subiect” pana cand Guvernul nu ”rezolva” problema ordonantei simple privind predarea limbii romane. „Nu e vorba de reinoire, noi am semnat pentru patru ani si daca nu intrerupe cineva e in vigoare. Noi facem o analiza in fiecare sesiune. In acest moment, eu a ...