Ultima ora! Presedintele ICCJ, luat in vizor in urma unor declaratii politice! Cristina Tarcea a fost reclamata la Inspectia Judiciara si CSM

CSM si Inspectia Judiciara au fost sesizate cu referire la declaratiile presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Potrivit sesizarii publicatiei Lumea Justitiei, Cristina Tarcea a facut, printre altele, afirmatii cu conotatii politice legate de revocarea Laurei Codruta Kovesi de la DNA. In sesizarea catre Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) si Inspectia Judiciara (IJ) in vederea cercetarii disciplinare si excluderii din magistratura a Cristinei Tarcea, aceasta este acuzata de mai multe abateri discipinare, respectiv de desfasurarea de activitati publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice in exercitarea atributiilor de serviciu si de atitudini nedemne in timpul ...