Ultima ora! Printul Philip a ajuns la spital, direct in sala de operatii! Ce s-a intamplat

Printul Philip, in varsta de 96 de ani, a fost internat in spital si va fi supus unei operatii la sold miercuri, a anuntat Palatul Buckingham, citat de The Guardian. "Alteta Sa Ducele de Edinburgh a fost internat la spitalul King Edward VII din Londra in aceasta dupa-amiaza in vederea unei operatii la sold, care va avea loc maine", a spus purtatorul de cuvant. In iunie 2017, printul Philip a fost spitalizat doua nopti, pentru a fi ingrijit din cauza unei "infectii legate de o patologie existenta". Printul Philip s-a retras, toamna trecuta, din angajamentele publice, in timp ce regina, in varsta de 91 de ani, este inca angajata in diverse proiecte. Printul consort si regina au sar ...