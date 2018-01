Ultima ora! Radu Mazare, urmarit international

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv luni, contestatia lui Radu Mazare impotriva deciziei prin care s-a decis arestarea preventiva a fostului primar al municipiului Constanta. "Respinge, ca nefondata, contestatia formulata de inculpatul Radu Stefan Mazare impotriva incheierii din data de 10 ianuarie 2018 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala in dosarul numarul 4453/1/2015. In baza articolului 275 alineatul (2) Cod procedura penala obliga contestatorul inculpat la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. (...) Definitiva", se arata in minuta deciziei. Instanta urmeaza sa emita mandat de arestare internationala pe numele lui Radu Mazare. Un comp ...