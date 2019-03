ULTIMA ORA! Raportul Rectorului Universitatii ''Alexandru Ioan Cuza'' a fost validat de Senatul institutiei

Universitatea Alexandru Ioan Cuza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, in sedinta de Senat care este in derulare, raportul rectorului Universitatii ''Alexndru Ioan Cuza'' fost validat. Raportul a fost prezentat de catre doamna prof. univ. dr. Mihaela Onofrei si a fost validat cu o majoritate covarsitoare. Concret, din totalul celor prezenti cu drept de vot, 55 de senatori au votat pentru validarea acestuia. Mentionam ca acest vot face parte dintr-o procedura legala, Senatul Universitatii fiind organismul care trebuie sa il voteze. In total, din cei 60 de senatori, 55 au votat pentru, dar au existat si 5 abtineri. In alta ordine de idei, Carta universitara va reintra in dezbatere publica cu punctele contestate de minister. T ...