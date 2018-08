Ultima ora! Soferul cu placutele M*IE PSD a scapat oficial de dosarul penal. Judecatorii au admis propunerea de clasare

Razvan Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii Parchetului Judecatoriei Sectorului 3 au admis propunerea reprezentantilor Brigazii Rutiere a Capitalei de clasare a dosarului deschis in cazul lui Razvan Stefanescu, soferul masinii inmatriculate cu numere M...PSD, astfel ca dosarul a fost inchis. Dupa ce initial Brigada Rutiera a Capitalei a deschis dosar penal pentru fapte in cazul lui Razvan Stefanescu, soferul masinii inmatriculate cu numere M...PSD si i-au retinut permisul acestuia, pe motiv ca automobilul nu are drept de circulatie in tara cu acele placute, iar Biroul Interpol Stockholm a anuntat ca numerele sunt valabile doar pe teritoriul Suediei, ulterior ei au propus clasarea dosarului. Citeste si: Mai tineti minte cu ce ...