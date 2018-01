Ultima ora! Sotia acuzata ca a facut copii cu fratele ei a fost la detectorul de minciuni! Informatiile care au iesit la iveala sunt incredibile: „Mi-a dat si mie cu parul in cap”

Au aparut noi detalii in cazul celor doi soti Dinulescu, in care sotul isi acuza sotia ca a facut copii cu fratele sau.

In cadrul emisiuni televizate care a prezentat cazul a intervenit si fratele Feliciei, femeia acuzata, acesta a vrut neaparat sa isi exprime parerea despre acuzatiile cumnatului. Fratele a negat totul, si a precizat ca nimic nu este adevarat. In plus, fratele Feliciei a mai declarat ca este si el intr-o relatie, ca are si copii, drept urmare acuzatiile ca ar fi facut copii cu sora lui i se par inumane.

„Nu este adevarat nimic. A spus si de tata vorbele astea. Stau si eu in concubinaj cu o femeie, am cinci copii. Nu pot sa-mi dau seama de ce a spus asta. O avea ceva cu mine, oricum nu ne-am inteles niciodata. Sora mea ar trebui sa-si caute in alta parte sa stea”, a spus fratele Feliciei.

Totodata, Felicia a fost supusa testului cu detectorul de minciuni. La intrebarea daca a intretinut relatii intime cu fratele si cu tatal sau, femeia a raspuns negativ, iar detectorul de minciuni a dovedit ca spunea adevarul.

In aceeasi emisiune si-a facut aparitia si tatal Feliciei, femeia acuzata. Acesta a declarat ca doreste sa isi scape fiica de bataile sotului, dar nu are loc in casa lui si pentru ea si pentru nepoti: „O bate, o trimite la munca si el sta si asculta muzica. Am incercat sa vorbim, dar degeaba. Mi-a dat si mie cu parul in cap. Eu muncesc, sotia mea este bolnava. Nu pot sa o iau pe fiica mea cu copiii sa o aduc acasa pentru ca nu am unde sa o tin. Trebuie sa se inteleaga amandoi”.

