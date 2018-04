Ultima ora, tragedie in showbiz! „Dumnezeu sa te aiba in paza!” Strigate de jale, dupa ce a aflat ca a murit: „O inima blanda si miloasa ca a ta nu va mai fi”

Catalin Arabu trece printr-o mare drama. Cantaretul, pe numele sau real Catalin Neacsu, este in doliu. Artistul trece prin clipe ingrozitoare dupa ce tatal sau a murit si se va intoarce in tara pentru inmormantarea parintelui sau. Aflat departe de tara natala, artistul a aflat o veste cumplita. Tatal sau s-a stins din viata zilele trecute.

„Taticule, imi iau ramas bun de la tine. O inima blanda si miloasa ca a ta nu va mai fi. Te voi iubi vesnic. Dumnezeu te-a iubit prea mult sa te ia la el in Saptamana Inaltarii. Dumnezeu sa te aiba in paza”, a scris artistul pe pagina lui de Facebook. Cantaretul se afla in Toronto, Canada. Tragicul eveniment vine la scurt timp dupa ce el si sotia sa, Mariana, au obtinut cetatenia canadiana. Cei doi au doua fetite nascute peste Ocean. De zece ani, cantaretul nu a mai parasit Canada, potrivit cancan.ro.

In urma cu zece ani, nu exista petrecere buna de la care sa lipseasca Catalin Arabu. Artistul a castigat multi bani in Romania din concerte, in timp ce emisiunile Tv se bateau pe el. Totusi, cantaretul a decis sa renunte la celebritatea din tara lui si sa se mute la Toronto, pentru a incepe o viata noua. In Canada, Catalin Arabu le canta romanilor, arabilor si sarbilor. Prima oara s-a intors in Romania in vara anului trecut dupa noua ani, atunci cand si-a vizitat toate neamurile.

