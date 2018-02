ULTIMA ORA: Tudorel Toader raspunde la acuzatia ca ar fi facut public un document secret

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, reacţionează la acuzaţia că printre anexele la raportul despre Kovesi s-ar afla şi un raport secret al Inspecţiei Judiciare. Toader demontează aceste speculaţii şi afirmă că legea prevede altceva.

"În legătură cu respectivul raport: Într-o conferinţă de presă, cineva a folosit părţi din conţinutul şi concluziile raportului Inspecţiei Judiciare. Raportul era public deja pe o revistă electronică de profil juridic. Articolul 48 din Legea 317/2004 privind CSM îi conferă raportului caracter confidenţial şi nu secret atâta timp cât este în lucru la Inspecţia Judiciară, atâta timp cât nu s-a pus rezoluţia şi nu a fost trimis la CSM. Raportul despre care vorbiţi este finalizat, are rezoluţie, este trimis la CSM, prin urmare nu intră sub caracterul confidenţial, darămite de secret de serviciu. Îniante de a-l face public, am consultat specialiştii din Ministerul Justiţie, spunându-mi că nu este nicio problemă. Cineva din presă îmi spunea că a luat legătura cu Inspecţia Judiciară şi a primit acelaşi răspuns că nu este nicio problemă", a declarat ministrul Justiţiei, la Antena 3.

