Ultima ora! Un afacerist cu legaturi in mafia italiana, luat pe sus de DIICOT!

Procurorii DIICOT l-au retinut in aceasta dimineata pentru 24 de ore pe italianul Nicola Inquieto, care are numeroase afaceri in Romania, pentru spalare de bani si pentru asociere in scopul comiterii de infractiuni de tip mafiot. Nicola Inquieto a fost retinut ca urmare a unui mandat de arestare european emis de Directia Antimafia din cadrul Procuraturii Napoli. Impreuna cu Nicola Inquieto (43 de ani), a fost retinut si fratele sau Giuseppe, care locuieste in Italia. Conform procurorilor italieni, cei doi frati apartin clanului mafiot Casalese si in particular, factiunii lui Michele Zagara. Nicola Inquieto, care locuieste de multi ani la Pitesti, a construit sute de apartamente prin firmele sale si detine cel mai modern centru ...