ULTIMA ORA Un nou pacient cu arsuri grave. Un barbat ranit pe maini si fata, dupa un incendiu puternic la o teava de gaz in Brasov

Florin Busuioc a fost externat din spital Florin Busuioc este într-o stare de sănătate care le-a permis doctorilor să ia decizia de a-l externa. Medicii au hotărât că prezentatorul de televiziune este în afara oricărui pericol și poate să meargă acasă numai dacă va respecte câteva sfaturi primite de la doctori, dar și o medicație clar stabilită

Sute de cazuri de viroze respiratorii la Giurgiu. Medicii avertizeaza În ultima săptămână, în județul Giurgiu s-au înregistrat 340 de cazuri de infecții respiratorii, dar și 72 de pneumonii.

Marian Oprisan, prima reactie in scandalul "greii din PSD la vanatoare" Vicepreședintele PSD, Marian Oprișan, a fost primul dintre greii PSD care a reacţionat după ce RiseProject a difuzat o nouă serie de imagini din celebra valiză de la Teleorman.

Scene uluitoare in stația Piața Sudului! Un barbat este tras din fața metroului in ultima clipa! VIDEO Un bărbat, care pare a avea o sticlă în mână, se afla chiar pe marginea peronului din stația Piața Sudului, iar metroul se apropia de el. A fost salvat în ultima clipă, de un student, se pare, potrivit Observator.tv. Bărbatul cu sticla în mână se deplasează până la limita stației de metrou și începe să

Suceveanul care și-a macelarit soția și cei doi copii se caiește dupa gratii: "Regret suferința provocata…" Florin Mircea Buliga și-a ucis familia, în urmă cu opt luni, iar acum, aflat după gratii, declară că regretă faptele comise. Acesta spune că "era învăluit înc eață" când a comis tragedia. La aproape 8 luni din momentul în care a îngrozit o ţară întreagă după ce şi-a ucis soţia şi pe cei doi copii,

„Ciobi", debut cu dreptul pe banca moldovenilor »» FC Botoșani a zdrobit Zimbrul Chișinau intr-un amical »»„Aveam nevoie de victorie pentru moral!" Liviu Ciubotariu a debutat cu o victorie pe banca formației FC Botoșani. Moldovenii sau impus cu 4-1 în duelul amical pe care l-au susținut astăzi pe teren propriu în fața formației Zimbrul Chișinău. Golurile formației lui Ciubotariu au fost maracte de Nikola Trujic, Geroge Miron (2) și Andrei Dumitraș, reușita de onoare a oaspeților aparținându-i

241 de dolari pe minut - Cat a cheltuit Melania Trump intr-o singura zi la Toronto? Suma este fabuloasa Prima Doamnă americană Melania Trump a cheltuit 150.000 de euro la un hotel în Toronto, la 23 septembrie 2017, cu ocazia Jocurilor Invictus, o competiţie sportivă pentru foşti combatanţi răniţi sau handicapaţi - fără să petreacă totuşi noaptea în oraşul canadian, scrie site-ul Slate.fr.Potrivit publ ...

RUGBY Romania, invinsa categoric de Statele Unite, intr-un meci test la Bucuresti Naţionala de rugby a României a pierdut cu scorul de 5-31 (5-12) meciul test cu reprezentativa Statelor Unite ale Americii disputat sâmbătă la Bucureşti, pe stadionul din Complexul sportiv Ghencea, relatează agerpres.// /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ro. ...

LIVE TEXT. Imagini de la eveniment: Constantenii, transpusi in atmosfera anilor 1920, in cadrul spectacolului “Oglinzi Publicul constănţean s-a întors în timp cu 100 de ani, în an Centenar. La Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, are loc în aceste momente un evenimentul boem cu muzică, poezie şi dans intitulat “Oglinzi”. Folkistul Dan Pantiş şi scriitoarea& ...