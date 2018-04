Ultimele cuvinte ale Ionelei Prodan rostite in ultimele minute de viata! Anamaria a plans fara incetare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ultimele cuvinte ale Ionelei Prodan inainte sa moara. Artista de muzica populara si-a privit fiica in ochi si a tinut-o strans de mana, in momentul in care si-a simtit sfarsitul. Anamaria a fost si ultima persoana cu care Ionela Prodan a vorbit in ultimele clipe de viata. Ionela Prodan va fi depusa marti la Cimitirul Bellu a declarat prietena ei, cantareata de muzica populara Elena Merisoreanu. Aceasta a daugat ca mama Anamariei Prodan va fi inmormantata imbracata in costum popular. Surse medicale au dezvaluit ce i-a spus Ionela Prodan fiicei sale, in ultimele clipe de viata. “De cateva zile, marea artista nu mai reactiona la tratament. De aceea, a fost nevoie iarasi de interventia medicilor, care au bagat-o pe apa ...