Ultimele detalii despre starea lui Aurica Beldeanu dupa ce i s-a facut rau la priveghiul lui Ilie Balaci: "A facut o lipotimie pe fond emotional"

Aurica Beldeanu Aurica Beldeanu (67 de ani), fostul fotbalist al Craiovei, caruia i s-a facut rau luni la priveghiul lui Ilie Balaci, este acum in afara oricarui pericol. Andreea, fiica acestuia, a oferit detalii despre starea de sanatate a tatalui sau, despre care spune ca a suferit o lipotimie, nicidecum un atac vascular. Vezi si: Imagini teribile la Craiova! Aurica Beldeanu a fost transportat in stare grava la spital. I s-a facut rau in timp ce se afla la priveghiul lui Ilie Balaci "Este bine. Vorbeste, merge singur. Nu a suferit niciun atac vascular, niciun preinfarct. A facut o lipotimie pe fond emotional. Tinea foarte mult la Ilie Balaci. Generatia lor formeaza o adevarata familie. Familia a hotarat ca tata sa mai stea sub observatia medicilor in spital", a spus Andreea Beldeanu, potrivit Libertatea. Internat in spital, Beldeanu nu a putut ...