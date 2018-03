Ultimele imagini cu Ionela Prodan sunt cutremuratoare

Dupa ce medicii i-au sfatuit pe membrii familiei Ionelei Prodan sa fie pregatiti de orice, fiica ei a urcat pe retelele de socializare mai multe poze facute chiar azi. Imaginile au fost insotite de mesaje haioase, ceea ce i-a facut pe unii sa creada ca mama Anamariei Prodan a primit vesti bune din partea specialistilor care se ocupa de ea. Va reamintim ca artista de muzica populara are probleme cu ficatul si pancreasul.

Dupa ce a mers la mormantul Parintelui Arsenie Boca, unde s-a rugat pentru sanatatea mamei sale, azi, Anamaria Prodan a petrecut clipe frumoase alaturi de doi dintre copiii sai si mama ei. Ea a urcat trei poze pe Facebook, care au fost insotite de un mesaj amuzant. O fana i-a lasat imediat comentariul: „Ma bucur ca buni Ionela este acasa. Sanatate multa!„

„Cand nepotii au probleme, Buni Ionela analizeaza situatia si face dreptate!!!

Anamaria Prodan i-a fost alaturi mamei sale si a sustinut-o si cand a tinut un regim care a ajutat-o sa slabeasca enorm

In cadrul unui interviu oferit la un eveniment monden la finalul anului trecut, Ionela Prodan i-a sfatuit pe toti care vor sa slabeasca sa renunte la carne, cafea si alcool. Pe 6 octombrie, vedeta a implinit 70 de ani.

„Pe 6 octombrie, am facut 70 de ani. (…). Te prinde oboseala si daca nu cauti sa o pacalesti putin ca si corp, atunci a trebuit sa renunt la carne, la cafea, la alcool. Ajunsesem la 86 de kg, o enormitate. Primul om care m-a adus pe linia asta de ambitionare a fost Oana Turcu. M-am uitat la niste colege si am spus ca asta ma asteapta, ata voi arata, am sus gata, viata mea se va shcimba complet. Tutun niciodata, carne asa… doar peste, dar nu de crescatorie. Si ouale foarte ponderat, 2-3 oua pe saptamana.”, a povestit artista intr-o emisiune.

In varsta de 70 de ani, Ionela Prodan a spus ca dupa ora sapte nu mai mananca nimic, iar dupa ora 22 nu mai bea nici apa.

„(…). Oua nu mananc multe, doua-trei pe saptamana. (…). Pai, daca am ajuns la 65, deci, am slabit vreo 25. Da, cum sa nu… am fost la nutritionist. (…). Faptul ca nu am facut apel la micsorarea stomacului, faptul ca am mancat putin si des m-a facut sa ma accept. Dupa ora 6-7 nu mai mananc nimic, pana la 22 mai beau doar apa.„, a mai dezvaluit cantareata de muzica populara.

