Ultimele momente ale Zinei Dumitrescu, inainte sa moara in azilul din Snagov

Zina Dumitrescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A murit "mama modei romanesti". Inima Zinei Dumitrescu a cedat joi, la varsta de 82 de ani. Un stop cardiac, spun medicii, care au depus toate eforturile s-o resusciteze timp de o ora, dar, fara rezultat. Marea creatoare de moda s-a stins in camera ei, in azilul in care locuia de sapte ani. "Ma bucur ca am avut parte de o asa viata si ca am putut sa am o astfel de viata. As dori la toata lumea sa aiba viata pe care am avut-o eu", spunea Zina Dumitrescu in urma cu ceva timp. ”A stat in camera, singura” A trait cu patos si s-a dedicat pasiunii pentru moda. A iubit oamenii si viata si a facut tot posibilul sa arate lumii ca nimic nu o poate dobori. Si in ultimele clipe ...