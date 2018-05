Ultimele noutati despre Ateneul din Iasi, prezentate de managerul Andrei Apreotesei - FOTO, LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: In aceste momente, managerul Ateneului din Iasi, Andrei Apreotesei sustine o conferinta de presa. Andrei Apreotesei vorbeste despre ultimele noutati, respectiv principalele evenimente ale lunii mai organizare la Ateneul din Iasi. Managerul Ateneului din Iasi, Andrei Apreotesei, va organiza joi, 3 mai 2018, incepand cu ora 11.00, o conferinta ce va avea loc in foaierul institutiei culturale pe care o conduce. Acesta va prezenta publicului ultimele noutati, respectiv principalele evenimente ale lunii mai organizate la Ateneu, dar si programul integral al lunii. Duminica, la data de 1 aprilie 2018, s-au implinit doi ani de cand solistul de opera Andrei Apreotesei a preluat conducerea Ateneului iesean. In ...