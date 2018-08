Ultimele pregatiri pentru editia inaugurala a Cupei Liberto la minifotbal. Echipele inscrise pana acum

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 30 august - 02 septembrie, la Complexul Ciric din Iasi se va desfasura prima editie a Cupei Liberto la minifotbal, turneu oragnizat de clubul Liberto si Divizia Galactica de Bahlui Iasi, sub egida Federatiei de Minifotbal din Romania. La aceasta prima editie, organizatorii au invitat echipe din primele doua ligi ale DGB Iasi, urmand ca in anii viitori competitia sa ia amploare si sa aduca la start formatii din zona Moldovei, dar si din alte regiuni ale tarii. Pana in acest moment s-au inscris la competitie urmatoarele 16 echipe, dar lista ramane deschisa: Liberto, Amicii, Unirea Parohia Bucium, Colosseum 2005, Auto Driver, E.ON, M.Design Croitorie, Mary Tour Magic, BMT Aerospace, Catena, Irsido, Perpetuus, AS Dinamo, ...