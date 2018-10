Ultimul drum al lui Ilie Balaci: cortegiul funerar a plecat spre Cimitirul Sineasca - FOTO, VIDEO

Ilie Balaci google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi va avea loc inmormantarea lui Ilie Balaci, fostul mare fotbalist roman care a murit duminica dimineata, la varsta de 62 de ani, in urma unui infarct. Vizibil indurerati, Ioan Andone si Mircea Lucescu sunt salutati de trecatorii care s-au alaturat cortegiului funerar pe toata durata zilei. Cortegiul funerar care il poarta pe ultimul drum pe Ilie Balaci pleaca acum spre Cimitirul Sineasca din Craiova. Sute de oameni sunt in continuare prezenti in fata bisericii Sf. Ilie din Craiova. Unui barbat in varsta i s-a facut rau! Lorena Balaci a oferit o declaratie emotionanta in ziua inmormantarii tatalui sau. "El este al Craiovei, el este al Olteniei, el este al intregii Romanii. Eu i ...