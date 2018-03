Ultimul mascul de rinocer alb nordic de pe Terra a murit

Sudan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ultimul rinocer alb, mascul, supravegheat incontinuu de paznici inarmati, intr-o rezervatie din Kenya, pentru a-l apara de braconieri, a murit. Rinocerul Sudan a trait in rezervatia Ol Pejeta Conservancy din Kenya iar dupa mai multe luni in care a fost bolnav, animalul a fost eutanasiat, relateaza BBC. Sudan avea 45 de ani. In 2015 o fotografie cu ″ultimul mascul de rinocer alb nordic″⁣ care mai traieste pe Pamant, aparat de paznici inarmati, s-a viralizat induiosand iubitorii de animale. Din specia lui pe cale de disparitie au mai ramas doua femele, potrivit Ol Pejeta Conservancy. ”Starea lui s-a inrautatit semnificativ in ultimele 24 de ore. Nu putea sa stea in picioare si suferea ...