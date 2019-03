Ultimul mesaj al unei tinere care a murit in tragedia aviatica din Etiopia, cu 157 de victime

Danielle Moore avion google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ultimul mesaj al unei tinere activiste din Canada, care a murit in tragedia aviatica din Etiopia, a fost facut public de presa din tara sa. Danielle Moore se bucura nespus ca va lua avionul pentru a merge la o intalnire ONU, la care fusese selectata. Danielle Moore, 24 de ani, e una dintre cele 18 victime din Canada care au pierit in urma prabusirii avionului din Etiopia. Tanara, originara din Toronto, era activista, implicata in multe actiuni caritabile. Fusese selectata de ONU pentru a participa la o conferinta pe teme de mediu, programata sa aiba loc in Kenya, la Nairobi. Pentru aceasta reuniune, Danielle Moore avea biletul de avion pentru zborul 302 al companiei Ethiopian Airlines, de la Ad ...