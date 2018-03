Ultimul telefon al unei fetite de 12 ani, prinsa in incendiul din mall-ul din Kemerovo: "Spune-i mamei ca o iubesc..."

Viktoria Pochankina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Matusa unei fetite de 12 ani, despre care se crede ca a murit in incediul produs mall-ul din Kemerovo a relatat in media rusa despre ultimul telefon primit de la nepoata sa. Viktoria Pochankina, de 12 ani, ar fi sunat-o pe matusa ei pentru a-i spune ce se petrece in mall-ul cuprins de flacari. ”Totul arde. Usile sunt blocate. Nu pot iesi. Nu pot respira. Spune-le ca-i iubesc. Spune-i mamei ca o iubesc...”, sunt cuvintele fetitei. Vezi si: Incendiu intr-un Mall din Rusia! Zeci de persoane au murit - VIDEO Inainte ca legatura telefonica sa se intrerupa, fetita a fost sfatuita de matusa sa sa se dezbrace si sa-si acopere fata cu hainele. Numarul mortilor in urma incendiul ...