Ultramaraton de 24 de ore pe nisip, la Mamaia, care promoveaza drepturilor de integrare in comunitate a persoanelor cu dizabilitati (galerie foto)

După ce în 2016 am alergat în afară țării un ultramaraton de 100 de km, am vrut ca următoarea competiție la care să particip să fie un eveniment de 24 de ore. Mi-am dorit ca aceste 24 de ore de alergare să le petrec pe malul mării, din dorința de a prinde răsăritul. Câțiva prieteni au fost de acord să mă susțină în această încercare, iar după ce am anunțat evenimentul pe rețelele de socializare, am găsit repede o echipă de alți 20 de oameni care s-au alăturat iniţiativei. Cu două săptămâni înaintea evenimentului a apărut ideea de echipe și am reușit să ne strângem 150 de oameni în 6 echipe, iar cu câteva zile înainte de start erau deja 16 echipe ce conțineau 500 de alergători. Surpriză mare a fost că la start au venit aproape 1.000 de oameni care doreau să participe la eveniment. A fost un eveniment atât de spectaculos, atât de angrenant şi interactiv, încât imediat după concurs am primit deja sute de cereri pentru o nouă ediţie. La această a doua ediţie, aşteptăm peste 2.000 de oameni, a declarat Adrian Gemănaru, organizatorul evenimentului sportiv de la malul Mării Negre.