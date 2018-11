Uluitor! Charles marturisește, dupa ani, ca s-a casatorit forțat cu Lady Diana, fiind ”incompatibili”

Prințul Charles a evitat ani întregi să vorbească despre mama copiilor săi, prințesă Diana, care s-a stins din viață la 36 de ani. Însă, în cea mai recentă biografia lansată de corespondentul regal Robert Jobson „Charles at 70: Thoughts, Hopes and Dreams”, acesta a vorbit pentru prima dată despre Lady Di, recunoscând că a vrut […] Articolul Uluitor! Charles mărturisește, după ani, că s-a căsătorit forțat cu Lady Diana, fiind ”incompatibili” apare prima dată în AM Press.