Uluitor! Cum arata Andreea Balan la 13 zile de la nastere!

Andreea Balan a slabit uluitor dupa nastere. Daca nu ai sti, nu te-ai gandit ca a nascut cu mai putin de doua saptamani inainte.

"13 zile de la nastere...

+ burtica cu o zi inainte de nastere (ultima burtica )

Daca va intrebati cum de am slabit asa repede, s-a intamplat deoarece 4 zile la terapie intensiva si in salon, am “mancat” numai perfuzii + ca am purtat si centura.

Acum iau multe vitamine (+ antibiotic si injectii cu Clexan) ca sa ma recuperez si sa am energie", a postat Andreea Balan pe Facebook.

Dupa ce a fost intrebata de cativa internauti de ce nu se vede cicatricea de la cezariana, sotul artistei a postat un comentariu ironic, prin care le-a dat peste nas carcotasilor.

"Handreea Balan eu kre k minti. Tu ai avut mama surogat. Nu se poate sa arati asa bine dupa 13 zile... Burta e facuta in fotoshoooop. Eu kre ca chiar niki nu ecsisti. Iesti o huolograma...", a scris George Burcea.

Andreea Balan a suferit un stop cardiac in timpul nasterii

Andreea Balan s-a luptat cu moartea dupa nastere, asa cum ea insasi a recunoscut.

„Nu-mi aduc nimic aminte de tot ce s-a intamplat inainte, cum am ajuns la maternitate, cum m-am schimbat in camasa, cum s-a facut un EKG la inima si cum ma indreptam spre sala de nasteri. Dar am filmarile pe telefon. Dar ma uit ca la un film.” a povestit Andreea Balan pentru o emisiune TV.

Din fericire, ambele fetite sunt bine, iar vedeta se recupereza. Peste numai cateva saptamani, aceasta va sustine si primul concert.

„Mi s-a spus ca au scos fetita. Ce frumoasa e...Nu-mi aduc aminte. Am si pupat-o... Si m-au intubat...M-au deschis din nou si au curatat tot...terapie intensiva. Cred ca cel mai greu i-au fost lui George... Eram sedata...cand mi-am revenit eram asa, uau ce tare am scapat de moarte. Cer ca cel mai greu ii este partenerului de viata sa te vada asa...sa te vada intubata...sa nu stii ce se intampla, cum o ingrijesc.

Asta i-a fost cel mai greu. Si ce a simtit el...si atunci am plans doua trei ore (...) Nu tin minte cand m-a vizitat mama. Am dat interviu pentru voi, de pe patul de spital...Cand am venit de doua ori chiar, nu imi aduc aminte (...).

Nu realizam, stii embolia amniotica 1 la 80000. Wow, ce tare, mie intotdeauna mi-a placut sa fiu speciala. Si abia apoi am realizat, dupa ce am citit, dupa ce mi-au explicat (...) Treptat m-a izbit realitatea, si cel mai mult cand am ajuns acasa pe opt martie...si cand mi-am vazut copiii. Cand am vazut-o pe Ella, mi-a fost dor de ea ...am inceput sa plang incontinuu.” a mai spus Andreea Balan.

