Uluitor. Iata strategia imperiului american pe care romanii nu o cunosc: DEZBINA SI CUCERESTE - VIDEO

SUA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O situatie scandaloasa a ieseit la iveala despre planurile pe care Statele Unite ale Americii le au pe continentul european. Un interviu acordat de George Friedman, fondator si presedinte al Geopolitical Futures, a scos la iveala o serie de amanunte de-a dreptul uluitoare despre planurile americanilor in Europa, planuri care includ si tara noastra. Friedman a vorbit uluitor despre modul cum trateaza SUA Europa si care sunt planurile americanilor in aceasta parte a lumii. Practic, americanii cauta sa aplice o tactica clara: dezbina si cucereste, tactica pe care spera sa o aplice la scara larga. Exact asa s-a intamplat si in tara noastra in ultimii ani. Americanii au reusit sa intre pe acelasi sistem si sa provoace ...